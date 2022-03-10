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Caterpillar зупинить роботу своїх заводів в Росії

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Caterpillar зупинить роботу своїх заводів в Росії

Один з найбільших світових виробників будівельної та гірничовидобувної техніки – американська корпорація Caterpillar – вирішили призупинити постачання та виробництво техніки в Росії.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті компанії.

"Операції в Росії стають дедалі складнішими, включаючи перебої в ланцюжку поставок і санкції, і ми призупиняємо діяльність на наших російських виробничих потужностях. Ми розуміємо, що це час неймовірної невизначеності для наших шановних співробітників, і ми продовжуватимемо шукати способи їх підтримки", – йдеться у повідомленні.

Компанія також пожертвуємо понад $1 мільйон на гуманітарні цілі, пов’язані з наслідками російського вторгнення в Україну.

Caterpillar має два виробничих майданчики в Росії – у Ленінградській області та у Новосибірську, де вироблялися великовантажні самоскиди, гідравлічні екскаватори, кузови для кар’єрних самоскидів, а також компоненти для машин та обладнання.

Автор: Михайло Орлюк
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Маз, камаз и белаз уже лишились своих комплектующих. Самое время РФ разводить коней.
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10.03.2022 19:09 Відповісти
 
 