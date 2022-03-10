Кабмін встановив норму відрахування дивідендів для державних компаній

Кабінет міністрів встановив для більшості підприємств з державною часткою базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за підсумками господарської діяльності у 2021 році, на рівні 50%.

Відповідне рішення закріплено урядовою ухвалою №230 від 8 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас НАК "Нафтогаз України" має спрямувати на дивіденди 95% від чистого прибутку за 2021 рік, "Укргідроенерго" – 40%, "Укрбуд" – 95%, "Укрпошта" – 80%.

Як повідомлялося, 3 березня державний "Приватбанк" достроково перерахував до державного бюджету 28 млрд грн дивідендів за 2021 рік.