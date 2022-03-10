Росія погрожує експропріацією майна іноземним компаніям за вихід з російського ринку

Уряд РФ планує націоналізувати майно іноземних компаній, які оголосили про вихід з російського ринку на знак протесту проти війни в Україні.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, російський уряд уже займається опрацюванням заходів, до яких входить банкрутство та "націоналізація" майна таких іноземних організацій.

На його думку, російська влада здатна "створити нові виробництва на основі кинутих іноземними інвесторами".

За час початку російського вторгнення в Україну 24 лютого з РФ пішли або перервали ділові зв'язки з нею провідні закордонні концерни та фірми з практично всіх галузей економіки. Жорсткі міжнародні санкції вдарили по промисловому та банківському сектору РФ.