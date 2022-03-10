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Росія погрожує експропріацією майна іноземним компаніям за вихід з російського ринку

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Росія погрожує експропріацією майна іноземним компаніям за вихід з російського ринку

Уряд РФ планує націоналізувати майно іноземних компаній, які оголосили про вихід з російського ринку на знак протесту проти війни в Україні.

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, повідомляє Deutsche Welle.

За його словами, російський уряд уже займається опрацюванням заходів, до яких входить банкрутство та "націоналізація" майна таких іноземних організацій.

На його думку, російська влада здатна "створити нові виробництва на основі кинутих іноземними інвесторами".

За час початку російського вторгнення в Україну 24 лютого з РФ пішли або перервали ділові зв'язки з нею провідні закордонні концерни та фірми з практично всіх галузей економіки. Жорсткі міжнародні санкції вдарили по промисловому та банківському сектору РФ.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Deutsche Welle


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Уходя из РФ палить все.
показати весь коментар
10.03.2022 19:08 Відповісти
Да на любом из этих предприятий , особенно в производстве где все управляется компьютерами, можно банално поудалять софт и рашистские обезъяны максимум что смогут сделать это разграбить на металолом
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10.03.2022 19:37 Відповісти
они без софта даже простейший станок с ЧПУ не запустят
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10.03.2022 19:38 Відповісти
 
 