Кабмін дозволив відстрочку митних платежів для імпорту ліків та продуктів харчування

Кабінет міністрів дозволив Державній митній службі надавати відстрочку для сплати митних платежів при імпорті ліків, медичних виробів, товарів військового призначення та критичного імпорту та низки продуктів харчування, а також встановив варіанти спрощеного митного оформлення за попередньою митною декларацією.

Відповідна постанова №236 від 9 березня оприлюднена на урядовому порталі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

До переліку продуктів харчування, під час ввезення яких на митну територію України надається відстрочка сплати митних платежів, увійшли: м'ясо, риба, молоко та молочні продукти, овочі, кава, чай, продукти борошномельно-круп'яної промисловості, крохмаль, соняшникова олія, жири та олії , маргарин, готові продукти з м'яса, риби та ракоподібних молюсків, цукор та кондитерські вироби, какао та продукти з нього, готові продукти із зерна, борошна, крохмалю чи молока, продукти переробки овочів.

Відповідно до постанови, митне оформлення цих товарів, а також ліків, товарів військового призначення та критичної інфраструктури проводиться без застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД (крім державного експортного контролю).

Щоб оформити відстрочку сплати мита за цими товарами, платник податків має подати заяви разом із митною декларацією.

Водночас Кабмін зобов'язав Митну службу невідкладно забезпечити доопрацювання своїх програмних комплексів, зокрема автоматичної системи управління ризиками для пропуску товарів у спрощеному режимі.