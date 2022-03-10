Найбільші банки з Wall Street припиняють бізнес в Росії (оновлено)

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs Group Inc. оголосив про згортання свого бізнесу в Росії.

Банк став першим з великих представників Уолл-стріт, який йде з РФ через її вторгнення в Україну, повідомляє Bloomberg.

"Goldman Sachs згортає свій бізнес у Росії відповідно до нормативних та ліцензійних вимог", – йдеться в повідомленні компанії.

"Ми зосереджені на підтримці наших клієнтів по всьому світу в управлінні або закритті вже існуючих зобов’язань на ринку та забезпеченні добробуту наших людей", – додали в Goldman Sachs.

За оцінками Bloomberg, кредитний ризик компанії внаслідок припинення операцій в РФ може становити близько $650 млн.

Пізніше про згортання бізнесу в Росії також оголосив найбільший за обсягом активів банк США JPMorgan Chase, повідомляє CNBC.

"Відповідно до директив урядів усього світу, ми активно згортаємо російський бізнес і не ведемо жодного нового бізнесу в Росії", – повідомила прес-секретар компанії Таша Пеліо.

Вона уточнила, що операції банку, пов’язані з Росією, обмежувалися "допомогою глобальним клієнтам у вирішенні та закритті вже існуючих зобов’язань; управлінні ризиками, пов'язаними з Росією; роллю зберігача для наших клієнтів і турботою про наших співробітників".