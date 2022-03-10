Очільниця ЄЦБ оцінила вплив російського вторгнення в Україну на економіку єврозони

Російська військова агресія в Україні вплине на економічну активність та інфляцію в єврозоні через підвищення цін на енергоресурси та сировинні товари, а також внаслідок підриву міжнародної торгівлі та послаблення довіри.

Про це голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард заявила під час прес-конференції за підсумками засідання, присвяченого питанням монетарної політики, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Перспективи економіки залежатимуть від ходу війни між Росією та Україною, а також наслідків економічних та фінансових санкцій. Водночас інші фактори, що обмежували зростання, сходять нанівець. Вплив заходів щодо стримування поширення штаму "омікрон" COVID -19 на економіку буде більш м'яким, ніж у періоди попередніх хвиль пандемії", – сказала Лагард.

"Ризики для економіки істотно зросли після вторгнення Росії в Україну, і баланс ризиків є знижувальним. Війна в Україні може погіршити економічні настрої та погіршити проблему ланцюжків поставок. Стійкі високі ціни на енергоносії, а також втрата довіри можуть погіршити попит більше, ніж очікувалося, також послабити споживання та інвестиції", – додала голова ЄЦБ.

Вона також зазначила, що фінансові санкції щодо Росії, у тому числі відключення низки російських банків від розрахункової системи SWIFT, поки що не викликали серйозної напруженості на грошових ринках та нестачі ліквідності в банківській системі єврозони.

"Ступінь цих наслідків залежатиме від подальшого розвитку ситуації, від ефекту вже запроваджених санкцій і можливих подальших заходів", – сказала вона.

Вона уточнила, що базовий сценарій ЄЦБ, який враховує перші оцінки наслідків війни, передбачає, що економіка єврозони в поточному році зросте лише на 3,7%, а не на 4,2%, як передбачалося раніше. Прогноз інфляції на поточний рік підвищено до 5,1% із 3,2%.

У 2023 році, згідно з прогнозом ЄЦБ, економіка єврозони зросте на 2,8% (попередній прогноз – 2,9%), у 2024 році – на 1,6%. Інфляція у 2023 році, як очікується, становитиме 2,1% (попередній прогноз – 1,8%), у 2024 році – 1,9%.

"Інфляція продовжує прискорюватися через несподіваний стрибок цін на енергоносії", – заявила Лагард.

Темпи зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв, згідно з новими прогнозами ЄЦБ, у поточному році становитимуть 2,6%, у 2023 році – 1,8%, у 2024 році – 1,9%.

Лагард додала, що економічна активність у єврозоні може істотно послабитись через різкий стрибок цін на енергоресурси та інші сировинні товари, а інфляція може відчутно прискоритися у найближчій перспективі.

Проте, за її словами, всі сценарії, що розглядаються ЄЦБ, припускають, що темпи зростання цін сповільнюватимуться і стабілізуються близько 2-процентного цільового рівня ЄЦБ у 2024 році.

Як повідомлялося, за підсумками засідання у четвер Європейський центральний банк (ЄЦБ) зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, ставку за депозитами – на рівні мінус 0,5%. Ставку за маржинальними кредитами залишено на рівні 0,25%.

ЄЦБ також прийняв рішення про швидке згортання програми викупу активів Asset Purchase Programme (APP), а також про коригування обсягів викупу активів в рамках APP: у квітні він складе 40 млрд євро, у травні – 30 млрд євро, у червні – 20 млрд євро. Раніше планувалося, що щомісячні обсяги викупу у другому кварталі становитимуть 40 млрд євро, у третьому – 30 млрд євро.