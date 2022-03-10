Європейський центробанк назвав вторгнення Росії в Україну переламним моментом для Європи

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вважає російське вторгнення в Україну переламним моментом для Європи та готовий підтримати країни, які не входять до єврозони, та можуть відчути вплив цієї кризи.

Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ за підсумками засідання, присвяченого змінам у монетарній політиці.

"Російське вторгнення в Україну є переламним моментом для Європи. Керівна рада висловлює свою повну підтримку народу України. Вона забезпечить плавні умови ліквідності та впровадить санкції, ухвалені Європейським Союзом та європейськими урядами. Рада керуючих вживатиме всіх необхідних заходів для виконання мандата ЄЦБ щодо забезпечення стабільності цін і забезпечення фінансової стабільності", – йдеться у повідомленні.

З огляду на невизначеність, спричинену вторгненням Росії в Україну, та ризик регіональних побічних ефектів, які можуть негативно вплинути на фінансові ринки єврозони, ЄЦБ продовжив механізм репо Євросистеми для центральних банків країн, що не входять до єврозони, до 15 січня 2023 року.

Водночас запити центральних банків за межами єврозони щодо окремих ліній ліквідності в євро будуть оцінюватись Радою керуючих у кожному окремому випадку.

В частині монетарних рішень Європейський центральний банк (ЄЦБ) зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні, ставку за депозитами – на рівні мінус 0,5%. Ставку за маржинальними кредитами залишено на рівні 0,25%.

"Рада управляючих ЄЦБ має намір зберігати ставки на поточних рівнях доти, доки не впевниться, що інфляція досягне 2% задовго до закінчення горизонту прогнозування і стійко закріпиться на цьому рівні до кінця прогнозного періоду", – наголошується в пресрелізі.

ЄЦБ також повідомив у четвер, що завершить викуп активів у рамках екстреної програми Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) у березні 2022 року, як і планувалося.

При цьому реінвестиції надходжень від паперів, що погашаються, в рамках цієї програми триватимуть щонайменше до кінця 2024 року.

Крім того, ЄЦБ скорегував об’єм викупу активі у рамках програми Asset Purchase Programme (APP): у квітні ЄЦБ викупить папери в рамках цієї програми на 40 млрд євро, у травні – на 30 млрд євро, у червні – на 20 млрд євро.