Кабмін спростив реалізацію імпортних продуктів харчування і кормів на час воєнного стану

Кабінет міністрів прийняв рішення щодо безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів в умовах воєнного стану.

Відповідна постанова Кабміну №234 від 9 березня оприлюднена і набула чинності, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

Згідно з постановою, оператори ринку харчових продуктів зможуть здійснювати реалізацію харчових продуктів, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної. Таким чином, тимчасово скасовано обов’язкову вимогу щодо маркування кожної одиниці продукції державною мовою.

Водночас партії зазначених харчових продуктів повинні супроводжуватися обов’язковою інформацією про харчовий продукт, викладеною українською. Така інформація має надаватися на вимогу споживачів операторами ринку харчових продуктів, які здійснюють реалізацію харчових продуктів.

Аналогічне рішення прийняте щодо маркування імпортованих кормів.

Також дозволено не вказувати маркування українською мовою для харчових продуктів і кормів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України як гуманітарна допомога.

Постановою також передбачено, що у разі закриття потужностей внаслідок воєнних (бойових) дій оператори ринку можуть використовувати залишки упаковки або тари для харчових продуктів і кормів за призначенням на інших потужностях, що виробляють аналогічні харчові продукти і корми