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ООН зібрав понад $300 мільйонів для допомоги біженцям з України

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ООН зібрав понад $300 мільйонів для допомоги біженцям з України

Управління верховного комісара ООН у справах біженців, яке оцінило екстрені фінансові потреби для реагування на викликану російським вторгненням кризу з біженцями в Україні приблизно $500 млн, отримало вже понад $300 млн.

Про це повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі ми отримали понад $300 млн, з яких майже $200 млн – від приватних осіб, компаній та фондів", – зазначив він.

Як раніше повідомляли в ООН, розпочата Росією війна проти України викликала одну з найшвидше зростаючих надзвичайних ситуацій з біженцями за всю історію спостережень: за прогнозами організації, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні може досягти 6,7 млн проти 854 тис. до початку війни, а число біженців до інших країн країни – 4 млн з 53 тисяч.

Відповідно до початкового запиту про фінансову підтримку на $270 млн УВКПЛ ООН має намір надати допомогу 2,1 млн ВПО протягом березня-травня цього року.

Крім того, управління запросило $240 млн фінансування для допомоги 2,4 млн біженцям у перші шість місяців, які розподілятимуться в країнах, що їх прийняли.

Загалом ООН оцінює фінансові потреби у терміновому реагуванні на ситуацію в Україні (United Nations Emergency Appeal for the Ukraine Situation) у $1,7 млрд, з яких $1,1 млрд для України та $550,6 млн – для країн, які прийняли біженців.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Інтерфакс-Україна


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