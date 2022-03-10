Інтернет-провайдер "Тріолан" зазнав хакерської атаки, планує відновити роботу до кінця дня

Інтернет-провайдер "Тріолан" тимчасово не надає доступу до мережі інтернет через хакерську атаку.

Про це повідомили у службі підтримки компанії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Протягом дня обіцяють відновити роботу послуги. Чекайте, будь ласка. Наразі відновлюємося після атаки хакера", – повідомив провайдер.

Мережа "Тріолан" перестала працювати 9 березня близько 23:20 за київським часом.

За даними користувачів, інтернет відсутній у Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, Білій Церкві та низці інших міст.