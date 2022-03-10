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Маркетплейс Fiverr призупиняє діяльність у Росії
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Один із найбільших маркетплейсів онлайн-послуг у світі Fiverr призупиняє свою діяльність у Росії.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Росіяни не можуть відкривати нові облікові записи або використовувати наявні для покупки чи продажу послуг на платформі", – зазначив він.
Також, додав міністр, компанія вирішила повернути всі збори, зібрані за останні кілька тижнів, українським фрілансерам як спосіб додаткової фінансової підтримки.
Як зазначив Федоров, сотні тисяч фрілансерів в Росії тепер не зможуть надавати свої послуги.
Джерело: Telegram
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