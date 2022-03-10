МЗС оприлюднило перелік глобальних компаній, які продовжують бізнес в Росії
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Міністерство закордонних справ України оприлюднило перелік глобальних компаній, які вирішили продовжити бізнес в Росії.
Про це повідомляється на сторінці МЗС в мережі Facebook.
"МЗС України закликає зазначені компанії переглянути свої рішення та повністю припинити діяльність в РФ, а відповідальний бізнес, уряди та споживачів з усього світу бойкотувати такі компанії та їхні продукти", – наголошується у повідомленні.
Дипломатичне відомство підкреслює, що кожен товар, який постачає, виробляє або продає компанія на російському ринку, робить свій внесок до військового бюджету.
"Незалежно від розміру інвестицій чи частки Росії у глобальному портфелі, компанії, які дотримуються стандартів і цінностей екологічного, соціального та корпоративного управління, не мають морального права продовжувати діяльність у країні, яка вчиняє масові воєнні злочини на території іншої країни", – йдеться у повідомленні МЗС.
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