"Укрзалізниця" скасувала тендер на закупівлю пасажирських електропоїздів за 31 мільярд
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"Укрзалізниця" скасувала тендер на закупівлю 80 пасажирських електропоїздів для приміських та регіональних перевезень вартістю понад 31,46 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що в межах тендеру планувалось закупити 30 приміських електропоїздів постійного струму, 30 приміських поїздів змінного струму та 20 регіональних поїздів змінного струму.
У компанії наголосили, що після завершення бойових дій "Укрзалізниця" відновить та наростить темпи закупівлі електропоїздів для приміських і регіональних пасажирських перевезень.
Як повідомлялося раншіе, "Укрзалізниця" допустила три компанії до участі в тендері на закупівлю 80 пасажирських електропоїздів для приміських та регіональних перевезень очікуваною вартістю понад 31,4 млрд грн.
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