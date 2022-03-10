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Китай відмовився постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків

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Китай відмовився постачати російським авіакомпаніям запчастини для літаків

Китай відмовив російським авіакомпаніям у постачанні авіазапчастин.

Про це повідомив начальник управління підтримки льотної придатності повітряних суден Росавіації Валерій Кудінов, пише Інтерфакс.

"Ми дали доручення, щоб сама авіакомпанія визначала, де має можливість отримати ці запчастини. Наскільки я знаю, така інформація пройшла, що звернулися до Китаю, наприклад, – і китайці відмовили", – сказав він. 

Зазначається, що перевізники шукатимуть можливості постачання авіазапчастин в інших країнах, наприклад, Туреччині чи Індії.

Раніше Євросоюз ввів санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Інтерфакс


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