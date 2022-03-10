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Німецький концерн BASF відновив бізнес з Росією попри обіцянки

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок Корпоративні відносини

Німецький концерн BASF відновив бізнес з Росією попри обіцянки

Німецький хімічний концерн BASF, один із світових лідерів серед виробників засобів захисту рослин (ЗЗР), з 9 березня відновив постачання своєї продукції країні-агресору РФ, незважаючи на повідомлення від 24 лютого про зупинення постачання товарів в цю країну.

Відповідні листи були надіслані партнерам від імені російського керівництва компанії BASF, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На початку вторгнення РВ в Україну 24 лютого BASF повідомила про припинення поставок ЗЗР в Росію. Проте вже з 4 березня компанія відмовилася від свого рішення, заявивши, що з 9 березня постачання продукції в цю країну буде відновлено.

"Як було заявлено раніше, призупинення відвантаження товарів мало короткостроковий характер. Починаючи з 9 березня ми відновлюємо бізнес. Умови відвантажень – 100% оплата в рублях… Компанія BASF продовжує роботу на російському аграрному ринку, з відповідальністю відноситься до продовольчої безпеки", – йдеться в листі BASF до партнерів у РФ, підписаному директором департаменту "Рішення для сільського господарства" у регіоні "Росія" Костянтином Луговським.

BASF заявила 6 березня, що компанія заморозить нові бізнес-напрямки в Росії та Білорусі, але існуючі підрозділи працюватимуть далі.

У 2021 році російський ринок склав 1% від загальної виручки BASF.

Раніше, 24 лютого, керівник групи продажів департаменту "Рішення для сільського господарства" компанії BASF Андрій Сарнацький у листах клієнтам вказував, що постачання ЗЗР буде "тимчасово припинено" з 25 лютого.

"Починаючи з 25 лютого 2022 року ми змушені тимчасово призупинити відвантаження товарів. Цей захід носить короткостроковий характер", – йдеться у листі, підписаному Сарнацьким.

Як відзначає агентство, свого часу BASF допоміг Росії та "Газпрому" посилити газову залежність ЄС від російських енергоресурсів. У 2015 році компанія обміняла свої газові об'єкти в Європі – підземні сховища газу в Редені та Емгумі (Німеччина) та Гайдах (Австрія), розвідку та видобуток нафти та газу в південній частині Північного моря – на частку 25% плюс одна акція в проектах "Газпрому" у Західного Сибіру.

Німецька компанія також була партнером "Газпрому" в проєкті газопроводу "Північний потік-2".

Під час Другої світової війни хімічні заводи BASF співпрацювали з нацистським режимом Адольфа Гітлера.

Як повідомлялося, напередодні країни ЄС розширили санкції проти РФ і Білорусі за вторгнення в Україну. Зокрема, вони передбачають відключення від системи SWIFT трьох білоруських банків та заборону на експорт в РФ обладнання для морських суден. Водночас в переліку санкцій немає російського "Сбербанку" та обмеження заходу російських суден в європейські порти, хоча такі пропозиції активно обговорювалися, повідомляли ЗМІ. За даними джерел Bloomberg, проти останніх двох пунктів виступила Німеччина.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Інтерфакс-Україна


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Топ коментарі
+14
Нічого нового, чи дивного. Фашисти лишаються фашистами...
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10.03.2022 17:21
+12
Я давно писав, що з нами воює насправді Німеччина, але руками свого виготовленого Франкенштейна - фашистської рашки і агента Штазі *****.
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10.03.2022 20:18
+11
прикриття продовольчою безбекою звучить зерйозно.
комплектуючі підуть під єнергетичною безпекою.
авіа, під гогістичною
ліки під гуманітарною
і тільки життю Українських людей, жінок, дітей
не загрожує ні яка безпека.
200 вбитих та поранених діточок нікого не турбують.
здається мені що фашизм, це в крові.
фашистами не стають, ними народжуються.
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10.03.2022 18:07
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Ага, особенно оплата в "фуфлях", очередной фейк.
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10.03.2022 14:31 Відповісти
Нам Циклон-Б більше потрібен - задушити у газових камерах усе населення ерефії.
Перший тост - за кацапохолокост!
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10.03.2022 19:39 Відповісти
Это все что нужно знать о немцах.
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10.03.2022 15:42 Відповісти
Тут буде актуальним " можем павтаріть". Майбіть "носітелі" свастікі забули що не одні кацапи їх нагнули...
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11.03.2022 02:31 Відповісти
Заходите в ФБ и Линкедин и пишите что вы о их бизнесе думаете и о том как он "поменялcя" с WW2
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10.03.2022 17:10 Відповісти
неплохо бы против самого басфа санкции ввести.
обнуление зажравшихся мегакорпораций очищает любой рынок.
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10.03.2022 20:04 Відповісти
Нічого нового, чи дивного. Фашисти лишаються фашистами...
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10.03.2022 17:21 Відповісти
прикриття продовольчою безбекою звучить зерйозно.
комплектуючі підуть під єнергетичною безпекою.
авіа, під гогістичною
ліки під гуманітарною
і тільки життю Українських людей, жінок, дітей
не загрожує ні яка безпека.
200 вбитих та поранених діточок нікого не турбують.
здається мені що фашизм, це в крові.
фашистами не стають, ними народжуються.
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10.03.2022 18:07 Відповісти
і стають теж, велике значення виховання має.
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10.03.2022 20:34 Відповісти
ХВАШИСТИ МИНУЛОГО ДОПОМАГАЮТЬ ХВАШИСТАМ ТЕПЕРІШНІМ...
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10.03.2022 18:32 Відповісти
Скурвился это басф,а что лет назад нехило бобины и кассеты выпускал аудио и видео....
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10.03.2022 19:50 Відповісти
отже, якщо раша здійснить хімічну атаку на Україну, то в сприянні цьому і в співучасті сміливо можна звинувачувати BASF
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10.03.2022 20:13 Відповісти
Я давно писав, що з нами воює насправді Німеччина, але руками свого виготовленого Франкенштейна - фашистської рашки і агента Штазі *****.
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10.03.2022 20:18 Відповісти
BASF, ВИРОБНИК ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН (ЗЗР), з 9 березня відновив постачання своєї продукції.
Там просто не дописано - засобів захисту - ВІД РОСІЯН.
Може, як зерно обробляють отрутою від гризунів, так і вони оброблять якойсь хімією від рашєнітов
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10.03.2022 21:47 Відповісти
"Під час Другої світової війни хімічні заводи BASF співпрацювали з нацистським режимом Адольфа Гітлера."
BASF наконец нашла своего, потерянного в 1945 году, кормильца-фюрера.
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10.03.2022 22:10 Відповісти
BASF как же помню. Нацистское гнездо.
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11.03.2022 01:21 Відповісти
Скільки памятаю касети BASF на касетний магнітофон ніколи не купував - вважав їх "лівими", інша справа TDK і SONY.
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11.03.2022 08:32 Відповісти
Люди, це. Где бути фейком. Треба слідкувати
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11.03.2022 09:47 Відповісти
Фашисты есть фашисты. Им бы концлагеря подогнать.
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11.03.2022 11:52 Відповісти
1 процент прибыли важнее тысяч жизней, все что надо знать про этих мудил
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14.03.2022 17:01 Відповісти
 
 