Всесвітній економічний форум у Давосі заморозив зв'язки зі структурами РФ, – ЗМІ

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі на тлі ситуації в Україні призупиняє усі зв'язки з російськими структурами.

Про це повідомило агентство Associated Press (AP) із посиланням на заяву форуму, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до заяви, ВЕФ "не буде взаємодіяти з фізичними особами або організаціями (РФ), що потрапили під санкції, в будь-якій сфері діяльності", включаючи проведення щорічних засідань.

Наприкінці січня стало відомо, що щорічне засідання ВЕФ відбудеться 22-26 травня в Давосі після дворічної перерви через коронавірусну інфекцію. Порядок денний включатиме такі теми, як відновлення після пандемії CODID-19, боротьба зі зміною клімату, створення кращих умов у сфері праці та використання технологій четвертої промислової революції.