П'ять міжнародних систем скасовують плату за перекази в Україну, – Нацбанк

Національний банк отримав інформацію про безкоштовні послуги для українців та скасування плати за перекази в Україну від п’яти міжнародних систем переказу коштів – нерезидентів як Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intelexpress та TransferGo.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Також компанія Ria активує свою глобальну мережу для збору пожертвувань для організації Save the Children для допомоги українським дітям та їхнім сім’ям, постраждалим від війни.

Крім того, за допомогою міжнародної системи переказу коштів Intelexpress можна зробити миттєві та безкоштовні перекази на спеціальні рахунки для збору коштів на підтримку української армії та гуманітарну допомогу українцям, що потерпають від війни.

Зі свого боку, Euronet, що має розгалужену мережу банкоматів по всьому світу, оголосила про скасування плати за свої послуги для громадян України. Відтепер власники платіжних карток, емітованих в Україні, можуть без комісій зняти готівку в банкоматах мережі Euronet в Україні, Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії.

Водночас польська система миттєвих платежів Blik створила спеціалізовану сторінку для здійснення її користувачами допомоги Збройним Силам України (виключно у межах Польщі). Кошти надходитимуть на рахунок Нацбанку, відкритий у державному банку Bank Gospodarstwa Krajowego у Польщі.