Нацбанк розширив перелік системно важливих банків

За результатами щорічного перегляду Національний банк оновив перелік системно важливих банків, до нього повернувся "Кредобанк".

Перелік банків затверджено рішенням правління НБУ від 9 березня № 120-рш "Про визначення системно важливих банків", передає пресслужба регулятора.

Отже, в оновленому переліку наразі 14 установ: АТ "А-Банк"; АТ "Альфа-Банк"; АТ "Кредобанк"; АТ "ОТП Банк"; АТ "Ощадбанк"; АБ "Південний"; АТ КБ "Приватбанк"; АТ "ПУМБ"; АТ "Райффайзен Банк"; АТ "Таскомбанк"; АБ "Укргазбанк"; АТ "Укрексімбанк"; АТ "Укрсиббанк"; АТ "Універсал Банк".

Зазначається, що Нацбанк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 25 грудня 2014 року № 863.