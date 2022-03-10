Нацбанк розширив перелік системно важливих банків
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За результатами щорічного перегляду Національний банк оновив перелік системно важливих банків, до нього повернувся "Кредобанк".
Перелік банків затверджено рішенням правління НБУ від 9 березня № 120-рш "Про визначення системно важливих банків", передає пресслужба регулятора.
Отже, в оновленому переліку наразі 14 установ: АТ "А-Банк"; АТ "Альфа-Банк"; АТ "Кредобанк"; АТ "ОТП Банк"; АТ "Ощадбанк"; АБ "Південний"; АТ КБ "Приватбанк"; АТ "ПУМБ"; АТ "Райффайзен Банк"; АТ "Таскомбанк"; АБ "Укргазбанк"; АТ "Укрексімбанк"; АТ "Укрсиббанк"; АТ "Універсал Банк".
Зазначається, що Нацбанк щороку визначає системно важливі банки за даними на 1 січня відповідно до Положення про порядок визначення системно важливих банків, затвердженого постановою Правління НБУ від 25 грудня 2014 року № 863.
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