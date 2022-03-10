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Кабмін продовжив карантин до кінця травня, – постанова

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Кабмін продовжив карантин до кінця травня, – постанова

Термін дії карантину та обмежувальних протиепідемічних заходів в Україні для запобігання розповсюдженню COVID-19 продовжено з 31 березня до 31 травня цього року.

Відповідну постанову №229 уряд України ухвалив за день до початку російського вторгнення, 23 лютого, але опублікував на "Урядовому порталі" у четвер, передає Інтерфакс-Україна. 

Згідно з документом, термін розробки порядку ведення реєстру COVID-сертифікатів у центральній базі даних електронної системи здоров'я продовжено з 28 лютого до 1 квітня.

Крім того, Україна скасувала запроваджену з 3 грудня минулого року заборону на в'їзд у країну з ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватині, Мозамбіку та Малаві.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Інтерфакс-Україна


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дебилы
украинцы уже самостоятельно отменили масочный режим, а Ляшко всё ссыт
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10.03.2022 14:29 Відповісти
 
 