Кабмін встановив частки для розподілу місцевим бюджетам 13,44% акцизу на паливо

Кабінет міністрів затвердив зміни до Порядку зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду відповідних бюджетів місцевого самоврядування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Постанова встановлює частки для автоматичного розподілу між місцевими бюджетами частини (13,44%) акцизного податку з пального у першому півріччі 2022 року.

"Зазначені частки визначено виходячи з обсягів реалізованого суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пального на відповідній території за друге півріччя 2021 року з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій згідно з інформацією ДПС", – йдеться у повідомленні.

Станом на 10 березня з початку 2022 року на окремому балансовому рахунку Казначейства накопичено понад 1 млрд грн нерозподілених надходжень частини (13,44%) акцизного податку з пального.

Зазначається, що розподіл зазначених коштів між місцевими бюджетами Казначейство розпочне одразу після набрання чинності даної постанови.