МВФ перерахував Україні $1,4 мільярда екстреної підтримки

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Міжнародний валютний фонд перерахував Україні $1,4 млрд в еквіваленті за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument відповідно до рішення Ради директорів МВФ.

Про це повідомив очільник Національного банку Кирило Шевченко у Facebook.

"Кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України", – наголосив він.

Шевченко підкреслив, що остаточне рішення щодо використання коштів Україною ухвалюватиме Міністерство фінансів як фінансовий агент України у відносинах з МВФ.

Як повідомлялося, напередодні Рада виконавчих директорів МВФ затвердила рішення виділити Україні додаткове фінансування на суму $1,4 млрд (1,01 млрд SDR) за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI). Ці кошти мають допомогти задовольнити нагальні потреби уряду України у фінансуванні та пом’якшити економічні наслідки війни.

Водночас в МВФ додали, що влада України скасувала чинну угоду з Фондом за програмою stand-by і висловила намір співпрацювати з МВФ над розробкою відповідної економічної програми, спрямованої на відновлення та зростання економіки, коли це дозволить ситуація.