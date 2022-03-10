"Російські залізниці" через санкції скорочують кількість пасажирських поїздів

Головний перевізник Росії – ВАТ "Російські залізниці" (РЖД) – через санкції з боку європейських виробників почав скорочувати кількість пасажирських поїздів на лініях.

Про це повідомляє Rail.insider.

"В електровозах багато російського обладнання. Вони ще будуть деякий час їздити. А от кількість пасажирських поїздів на лініях уже почали скорочувати. Щоб довше прослужили основні компоненти", – повідомив співрозмовник видання.

Крім того, як повідомили в Telegram РЖД, із 10 березня на напрямі Москва – Нижній Новгород швидкісні поїзди "Стриж" замінять на міжрегіональні електропоїзди "Ласточка", що нижчі за класом.

Вагони для поїздів локомотивної тяги "Стриж" виготовлені іспанською компанією Talgo. Вони розраховані на перевезення на далекі відстані і використовувалися, зокрема, на маршруті Москва – Берлін. Ці вагони розраховані на рух зі швидкістю до 200 км/год.

Водночас електропоїзди "Ласточка" створені на базі Siemens Desiro. Вони виготовлялися у Німеччині та у РФ. Електропоїзди розраховані на використання як міських, приміських або міжрегіональних експресів. Їхня конструкційна швидкість – 160 км/год.

Раніше провідні світові компанії-виробники рухомого складу Alstom і Siemens зупинили поставки у Росію та інвестиції через напад на Україну.