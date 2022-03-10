Carlsberg продовжить роботу своїх заводів в Росії, проте прибере з полиць свій головний бренд

Данська пивоварна компанія Carlsberg Group припиняє виробництво та продаж пива під своїм брендом у Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

Також повністю припиняється реклама групи на російському ринку.

Водночас зазначається, що пивоварні заводи "Балтика", які належать компанії, продовжать роботу як окремий бізнес для підтримки співробітників та їхніх сімей. Вони випускатимуть тільки пиво цієї марки, а прибуток перераховуватиметься гуманітарним організаціям.

У Carlsberg наголосили, що ситуація в Росії та Україні матиме значний негативний вплив на фінансові результати групи 2022 року. Минулого року на ці країни припадало близько 13% виручки Carlsberg і 9% операційного прибутку.

"Наші серця і думки – з народом України. Ми щиро сподіваємося на швидке встановлення миру", – заявила Carlsberg.

Раніше компанія пожертвувала 10 млн євро на гуманітарні потреби в Україні, які спричинило вторгнення Росії.

Як повідомлялося, нідерландський концерн Heineken, другий за величиною виробник пива у світі, продовжить працювати в Росії, проте припинить випуск та продаж свого флагманського бренду у цій країні.