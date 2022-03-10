Палата представників США схвалила пакет допомоги Україні на $13,6 мільярда

Палата представників Конгресу США погодила екстрений пакет допомоги Україні у розмірі $13,6 млрд.

Як пише Reuters, Палата представників схвалила широкі асигнування двопартійним голосуванням, надіславши законопроєкт до Сенату, який має cхвалити пакет до півночі п’ятниці, передаєЄвропейська правда.

Допомога має зміцнити ЗСУ у боротьбі з російськими загарбниками та надати гуманітарну підтримку громадянам, у тому числі мільйонам біженців, які шукають безпеки за кордоном.

За словами спікерки Палати представників Ненсі Пелосі зазначила, що $13,6 млрд, ймовірно, будуть лише вершиною набагато ширшої допомоги.

"Всім нам доведеться зробити більше", щоб допомогти Україні найближчими тижнями чи місяцями, а також у довгостроковій перспективі, щоб допомогти їй відновитися, сказала Пелосі.

Екстрена допомога Україні включена в схвалений Палатою представників законопроєкт на $1,5 трлн.

Зазначимо, що минулого тижня президент США Джо Байден просив у Конгресу $10 млрд для України, але у понеділок конгресмени вирішили збільшити суму до $12 млрд, а наступного дня ще на $1,6 млрд.

Із цієї суми $4 млрд буде розподілено між Україною та країнами Центральної Європи для допомоги 2 млн українцям, які залишили країну через військові дії. Ще $6,7 млрд будуть спрямовані на введення американських військ та техніки в регіон та на перекидання американського військового обладнання Україні та союзникам США.