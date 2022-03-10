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Перші 300 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС очікуються наступного тижня, – Шмигаль

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Перші 300 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС очікуються наступного тижня, – Шмигаль

Наступного тижня Україна очікує перший транш допомоги від Євросоюзу у розмірі 300 млн євро, ще за тиждень – другий транш.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вечірнього звернення.

"Наступного тижня ми очікуємо перший транш у 300 млн євро макрофінансової підтримки від Європейського Союзу, який екстрено виділив нам 1,2 млрд євро. За тиждень – другий транш", – відзначив він.

Як повідомлялося, Європейський союз надасть термінову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 млрд євро у вигляді позик для підтримки стабільності в Україні.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна очікує на отримання від ЄС першого траншу макрофінансової допомоги в 600 млн євро наприкінці березня-початку квітня.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Кабмін


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