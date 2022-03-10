Маск надіслав в Україну другу партію станцій інтернету Starlink

Друга партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"І особисто мене надихає, що така людина як Ілон Маск дотримується свого слова, стрімко реагує та підтримує Україну. Сьогодні ми отримали вже другу, значно більшу, партію станцій Starlink, які допомагають нашим військовим та підтримують роботу критичної інфраструктури й сервісів у медицині, фінансах, енергетиці", – зазначив він.

Нагадаємо, перша партія станцій Starlink прибула в Україну 28 лютого. Згодом станції супутникового інтернету з'явилися в "Укрзалізниці", в "Оператора ГТС України", та в Києві.

До того Ілон Маск у відповідь на запит Федорова повідомив, що сервіси доступу до інтернету через супутники Starlink тепер активні в Україні.

Нагадаємо, оператор супутникового інтернету Ілона Маска Starlink збирається відкрити офіційне представництво в Україні.