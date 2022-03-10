США розглядають можливість запровадження санкцій проти "Росатома", – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість запровадження санкцій проти російської державної атомної корпорації "Росатом", основного постачальника палива та технологій для багатьох атомних електростанцій по всьому світу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Водночас співрозмовники агентства зазначають, що остаточне рішення ще не прийнято, і Білий дім консультується з представниками галузі атомної енергетики щодо потенційних наслідків такого рішення.

Державна корпорація з атомної енергії "Росатом" — російський державний холдинг, який об'єднує понад 360 підприємств атомної галузі. До складу "Росатома" входять усі цивільні атомні компанії Росії, підприємства ядерного збройового комплексу, науково-дослідні організації, а також атомний криголамний флот. Крім того, "Росатому" опосередковано належить завод "Енергомашспецсталь" у Краматорську.

Станом на 2020 портфель проєктів "Росатома" на спорудження АЕС за кордоном становив 35 блоків з них на стадії реалізації знаходилось 24 блоки. Зокрема, "Росатом" будує АЕС в Білорусі та Туреччині.