Sony призупинила продаж ігрових консолей PlayStation в Росії

Ігровий підрозділ корпорації Sony – Sony Interactive Entertainment (SIE) – оголосив про припинення постачання всієї своєї продукції в Росію, включно з ігровими консолями PlayStation, через російське вторгнення в Україну.

"Sony Interactive Entertainment (SIE) приєднується до світової спільноти у заклику до миру в Україні. Ми призупинили всі поставки програмного та апаратного забезпечення, запуск Gran Turismo 7 і роботу PlayStation Store в Росії", – йдеться у заяві компанії в мережі Twitter.

Таким чином Sony призупинить постачання в Росію всіх своїх пристроїв, включно з ігровими консолями PlayStation 4 і PlayStation 5, а також не продаватиме в Росії ігри власних студій і відключить для російських користувачів фірмовий магазин ігор PlayStation Store.

Багато російських гравців повідомило, що у них вже зник доступ до PlayStation на консолях. Сам магазин ще відкривається за допомогою мобільного додатка та через сайт, але придбати гру через нього вже неможливо, повідомляють російські ЗМІ.

Крім того, Sony виділить $2 млн на допомогу постраждалим внаслідок конфлікту.