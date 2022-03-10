Одна з найбільших світових кінокомпаній скасувала всі прем'єри в Росії

Одна з найбільших світових медіакорпорацій WarnerMedia прийняла рішення "призупинити увесь новий бізнес в Росії" через її воєнне вторгнення в Україну.

Про це заявив генеральний директор WarnerMedia Джейсон Кілар, повідомляє Variety.

"Після російського вторгнення в Україну WarnerMedia призупиняє весь новий бізнес в Росії. Це рішення включає припинення трансляції наших каналів, припинення ліцензування всього нового контенту російськими організаціями та призупинення запланованих випусків кінофільмів та ігор", – повідомив Кілар у записці для співробітників компанії.

Warner Bros., що входить до складу WarnerMedia, раніше вже призупинила свої плани випустити "Бетмена" в Росії перед його запланованим показом у кінотеатрах.

Кілар додав: "Ми уважно стежимо за цією ситуацією, і майбутні бізнес-рішення будуть прийматися з урахуванням цього контексту. Наші думки в цей момент з народом України".

WarnerMedia є однією з найбільших світових корпорацій у сферах кіно, телебачення та інтернет-комунікацій. Серед основних компаній, що входять до WarnerMedia, – кіностудія Warner Bros. Entertainment, телеканал CNN, студія HBO, TBS, Turner Network Television, HBO Max та The CW Television Network.

Компаніям, що входять до складу корпорації, належать такі відомі бренди, як "Гра престолів", "Том і Джері", серію фільмів за всесвітом коміксів DC та інші.

Як повідомлялося, перед цим Discovery, Inc. призупинила всі операції в Росії. Близько 15 каналів Discovery, які працюють через Media Alliance — спільне підприємство з російською "Національною медіа-групою", – припинять ефір в РФ вже з середи.