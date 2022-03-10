МВФ затвердив екстрене фінансування для України на $1,4 мільярда

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила рішення виділити Україні додаткове фінансування на суму $1,4 млрд (1,01 млрд SDR) за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI).

Як повідомляється у пресрелізі Фонду, ці кошти мають допомогти задовольнити нагальні потреби уряду України у фінансуванні та пом’якшити економічні наслідки війни.

"Ця виплата в рамках RFI, що еквівалентна 50% квоти України в МВФ, допоможе задовольнити нагальні потреби платіжного балансу, що виникають внаслідок наслідків війни, що триває, і надасть важливу підтримку в короткостроковій перспективі, відіграючи роль каталізатора для фінансування від інших партнерів", – зазначається у повідомленні.

Водночас МВФ повідомляє, що влада України скасувала чинну угоду з Фондом за програмою stand-by і висловила намір співпрацювати з МВФ над розробкою відповідної економічної програми, спрямованої на відновлення та зростання економіки, коли це дозволить ситуація.

Голова МВФ Крісталіна Георгієва відзначила дії української влади в умовах війни, зауваживши, що Україна виконала всі свої боргові зобов'язання.

"На цьому надзвичайному тлі МВФ схвалив важливу фінансову підтримку. Це має стати каталізатором широкомасштабної мобілізації додаткового пільгового фінансування, яке знадобиться, щоб допомогти заповнити нестачу фінансування та пом’якшити економічні наслідки війни. Після того, як війна закінчиться і можна буде провести належну оцінку збитків, імовірно, буде потрібна додаткова велика підтримка для підтримки зусиль з відновлення", – зазначається у коментарі голови МВФ.

Своєю чергою у пресслужбі Нацбанку України уточнили, що отримані за програмою RFI кошти допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України.

"Ми вдячні Фонду за швидку реакцію на наше звернення та сподіваємося на якнайшвидше завершення усіх процедур, що пов’язані з надходженням коштів. Невідкладна підтримка міжнародних партнерів у такий складний для нашої країни час є надзвичайно важливою", – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Нагадаємо, інструмент Rapid Financing Instrument (RFI) надає можливість швидкого доступу до фінансової допомоги тим країнам, які стикнулися із терміновими потребами для збалансування платіжного балансу, зокрема внаслідок воєнних конфліктів.

Дизайн RFI розроблений для випадків, коли започаткування повноцінної програми економічних реформ є неможливим. Водночас держава-член МВФ, яка звертається за такою допомогою, повинна співпрацювати з Фондом для вирішення проблем з її платіжним балансом та мати загальний перелік заходів економічної та фінансової політики, які вона планує здійснювати з цією метою.