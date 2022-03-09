Виробник віскі Jack Daniel's і горілки Finlandia призупинить бізнес в Росії

Американська компанія Brown-Forman, один з найбільших виробників алкогольних напоїв у світі, припиняє роботу в Росії через вторгнення в Україну.

Відповідна заява оприлюднена у соцмережах компанії.

"Brown-Forman приєднується до світової спільноти у закликах до миру та призупиняє комерційні операції в Росії", – йдеться у повідомленні.

Компанія також підтримує тісний зв'язок з українськими колегами, а також обіцяє спрямувати кошти благодійним організаціям, що допомагають українським дітям, та надають медичну допомогу.

Brown-Forman є власником брендів віскі Jack Daniel's, Canadian Mist, горілки Finlandia, лікеру Southern Comfort, текіли El Jimador а також кількома брендами італійських, каліфорнійських та французьких вин. Компанія має представництво в Україні з 2008 року.