"Газпром" програв апеляцію у справі проти польської PGNiG на $1,6 мільярда

Апеляційний суд округу Свеа (Стокгольм, Швеція) відхилив позов "Газпрому" та "Газпром експорту" про оскарження рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з PGNiG, винесеного на користь польської компанії.

Як повідомляє пресслужба PGNiG, апеляційний суд повністю відхилив позовні вимоги "Газпрому".

"Після майже семи років після того, як PGNiG розпочала арбітражний розгляд проти "Газпрому", справа значно ближче до повного завершення", – підкреслив президент PGNiG SA Павло Маєвський.

"Газпром" вимагав скасувати остаточне рішення Арбітражного суду від 30 березня 2020 року, стверджуючи, що арбітраж перевищив свої повноваження. Однак суд у Стокгольмі відхилив аргументи "Газпрому" та визнав клопотання необґрунтованим. Крім того, він постановив, що Газпром відшкодує PGNiG витрати на юридичне представництво.

Водночас через прецедентний характер справи російській компанії надано право на оскарження цього рішення у касаційному порядку до Верховного Суду.

Як повідомлялося, 30 березня 2020 року Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення скоригувати формулу ціни за контрактом на постачання російського газу до Польщі газопроводом "Ямал-Європа" ретроактивно з 1 листопада 2014 року. У підсумку у липні того ж року "Газпром" виплатив польському покупцеві PGNiG $1,61 млрд переплати за газ за рішенням Стокгольмського арбітражу.

PGNiG ініціювала арбітражний розгляд проти ПАТ "Газпром" та "Газпром експорт" у 2015 році з вимогою про перегляд ціни на природний газ, що постачається до Польщі за контрактом від 25 вересня 1996 року. Він передбачав постачання близько 10 млрд кубометрів газу на рік, мінімальна річна контрактна кількість - 8,7 млрд кубометрів на рік. Договір діє до 2022 року.