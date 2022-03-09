Швейцарський виробник преміального шоколаду Lindt призупинить роботу в Росії

Швейцарський виробник шоколаду Lindt&Sprungli вирішив тимчасово закрити свої магазини в РФ і призупинити постачання продукції на російський ринок.

Як зазначається у повідомленні компанії, водночас виробник продовжить підтримувати своїх співробітників у Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

В Росії Lindt має 9 власних магазинів, продукція компанії також представлена ​​у власному онлайн-магазині компанії та у торгових мережах.

За даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", виторг ТОВ "Ліндт унд Шпрюнглі (Раша)" в 2020 році склав 2,68 млрд рублів, чистий збиток – 61 млн рублів.

Швейцарська Lindt&Spruengli AG – великий виробник преміального шоколаду. Компанія випускає продукцію на 11 фабриках у Європі та США.