Швейцарський виробник преміального шоколаду Lindt призупинить роботу в Росії
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Швейцарський виробник шоколаду Lindt&Sprungli вирішив тимчасово закрити свої магазини в РФ і призупинити постачання продукції на російський ринок.
Як зазначається у повідомленні компанії, водночас виробник продовжить підтримувати своїх співробітників у Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.
В Росії Lindt має 9 власних магазинів, продукція компанії також представлена у власному онлайн-магазині компанії та у торгових мережах.
За даними аналітичної системи "СПАРК-Інтерфакс", виторг ТОВ "Ліндт унд Шпрюнглі (Раша)" в 2020 році склав 2,68 млрд рублів, чистий збиток – 61 млн рублів.
Швейцарська Lindt&Spruengli AG – великий виробник преміального шоколаду. Компанія випускає продукцію на 11 фабриках у Європі та США.
Джерело: Інтерфакс-Україна
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