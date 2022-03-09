Amazon припинив доставку товарів та надання послуг в Росії та Білорусі

Компанія Amazon припинила доставку товарів клієнтам, які проживають в Росії та Білорусі, а також закрила доступ до свого відеосервісу Amazon Prime для російських клієнтів.

Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

"Ми призупинили доставку роздрібної продукції клієнтам, які базуються в Росії та Білорусі, і більше не будемо приймати нових клієнтів AWS з Росії та Білорусі та сторонніх продавців Amazon", – йдеться у повідомленні.

Компанія також призупиняє доступ до Prime Video для клієнтів із Росії, а також не прийматиме замовлення на New World – єдину відеогру, яку Amazon безпосередньо продає в цій країні.

"На відміну від деяких інших постачальників технологій у США, Amazon і AWS не мають центрів обробки даних, інфраструктури чи офісів у Росії, і ми маємо давню політику не вести бізнес з російським урядом", – наголошується у повідомленні.

Раніше Amazon також припинив продажі свого підрозділу хмарних обчислень Amazon Web Services в РФ.

Крім того, Amazon оголосив про надання підтримки українським ІТ-організаціями для протидії ворожим кібератакам та захисту об’єктів критичної інфраструктури.