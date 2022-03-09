Heineken продовжить працювати в Росії, але приховає з полиць свій головний бренд

Нідерландський концерн Heineken, другий за величиною виробник пива у світі, продовжить працювати в Росії, проте припинить випуск та продаж свого флагманського бренду Heineken у цій країні.

Про це йдеться у зверненні CEO концерну Дольфа ван ден Брінка, оприлюдненому на сайті компанії.

"У відповідь на військову ескалацію, що триває, сьогодні ми оголошуємо про наступні кроки. Heineken припинить виробництво, рекламу і продаж свого бренду Heineken в Росії", – заявив голова концерну.

Крім того, Heineken обіцяє виокремити свій російський бізнес і не отримувати виплати, роялті та дивіденди від нього.

Водночас голова Heineken зазначає, що наразі вивчаються стратегічні варіанти майбутнього бізнесу компанії в РФ, проте вона проводить чітку межу між діями російської влади та своїми співробітниками в РФ, і їхня підтримка залишається ключовим принципом компанії.

Раніше компанія також оголосила про зупинення інвестицій та експорту до РФ. Крім цього, Heineken обіцяє підтримку благодійним організаціям у Польщі, Угорщині, Румуніє та Словаччині.

Heineken – один з найбільших виробників пива у світі. Портфель виробника налічує близько 300 брендів, включаючи марки Heineken, Amstel, Birra Moretti, Desperados, Foster's, Newcastle Brown Ale, Sagres, Sol, Star, Strongbow, Tecate, Tiger та ін. Національні бренди в Росії включають марки "Охота" "Степан Разін", "Бочкарьов" та ін.

Наразі Heineken має 8 пивоварень в РФ та жодної – в Україні.