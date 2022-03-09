Сервіс доставки Glovo відновив роботу в Києві

Сервіс кур’єрської доставки Glovo частково відновив роботу в Києві.

Як повідомили у пресслужбі компанії, наразі доставка працюватиме з 10:00 до 18:00.

"У разі повітряної тривоги додаток автоматично припиняє роботу та відновлює її одразу після закінчення. Під час тривоги всі замовлення скасовуються", – уточнили в компанії.

Мешканці столиці можуть замовити їжу з ресторанів та необхідні товари в категоріях "Супермаркети", "Їжа", "Магазини", Glovo Express. Також для киян у додатку Glovo почала діяти категорія "Здоров’я" з контактними телефонами лікарів різного профілю для безкоштовних консультацій.

В компанії зазначили, що окрім Києва, сервіс сьогодні доступний в 19 українських містах: Львові, Чернівцях, Дрогобичі, Трускавці, Ужгороді, Кривому Розі, Хмельницькому, Івано-Франківську, Одесі, Рівному, Тернополі, Луцьку, Чорноморську, Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі, Вінниці, Черкасах, Кам’янці-Подільському та Умані.