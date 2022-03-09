Телеканали Eurosport та Discovery припинять мовлення в Росії

Компанія Discovery Inc. заявила, що припиняє трансляцію своїх каналів в Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

Про це в компанії повідомили агентству Reuters.

П'ятнадцять розважальних брендів Discovery, включаючи HGTV, Animal Planet, TLC і Eurosport, поширюються через Media Alliance, спільне підприємство з російською "Национальной медиа-группой".

Остання також співпрацювала з Netflix, що наприкінці 2020 року запустив версію сервісу з російськими субтитрами та місцевими фільмами. Netflix призупинив роботу в РФ минулої неділі.