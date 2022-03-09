Голова Єврокомісії закликала європейців економити енергію щоб зменшити залежність від Росії

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн закликає громадян ЄС економити енергію, щоб пришвидшити незалежність Європи від російських газу, нафти та вугілля.

Про це вона заявила в ефірі німецького телеканалу ZDF, повідомляє Deutsche Welle.

Фон дер Ляйєн наголосила, що разом із програмами енергозбереження в економіці, а також появою нових маршрутів поставок та розширенням використання відновлюваних джерел енергії "нам вдасться набагато швидше стати незалежними від російського газу".

Водночас вона висловилася на захист позиції Європейського Союзу, який, на відміну від США, поки що утримується від запровадження ембарго на імпорт енергоносіїв із Росії, незважаючи на війну в Україні.

Голова Єврокомісії пояснила, що Сполученим Штатам легше обійтися без постачання російської нафти, ніж ЄС.

"Ми повинні завжди стежити за тим, щоб ціни на нафту не надто сильно зростали, оскільки це знову ж таки нас послабить", – сказала фон дер Ляйен, наголосивши на необхідності збалансованого підходу до санкцій, який дозволить "досягти максимального впливу на президента Путіна, але не завдати шкоди Євросоюзу".

Як повідомлялося, напередодні президент США Джо Байден оголосив запровадження заборони на імпорт російських нафти, газу та вугілля.

Водночас Європейська комісія (ЄК) представила план скорочення залежності від російського газу через війну Росії проти України, який передбачає зменшення його імпорту на дві третини вже цього року. Однак цей план ще не затверджено.