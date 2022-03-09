British American Tobacco призупинила діяльність в Україні, проте продовжить працювати в РФ

Одна з найбільших світових тютюнових компаній British American Tobacco (BAT) призупинила роботу своєї фабрики та ділові операції в Україні через російське воєнне вторгнення, водночас у РФ корпорація продовжить працювати, проте призупинить інвестиції та "раціоналізує своєю маркетингову діяльність".

Про це йдеться у заяві корпорації, оприлюдненій на її офіційному сайті.

"В Україні ми призупинили всі ділові та виробничі операції та надаємо всю можливу підтримку і допомогу нашим колегам, включно з переїздом і тимчасовим розміщенням", – сказано у повідомленні.

"В Росії ми маємо багато співробітників по всій країні, включаючи значне місцеве виробництво. Наш бізнес у Росії продовжує працювати. Як ключовий принцип, ми зобов'язані дбати про всіх наших співробітників у цей надзвичайно складний та невизначений час для них та їхніх сімей", – зазначається у повідомленні ВАТ.

За даними корпорації, штат її дочірніх підприємств нараховує 1 тис. співробітників в Україні та 2,5 тис. у РФ.

"Ми призупинили всі заплановані капіталовкладення в Росію і зосередимося на нашому портфелі тютюнових виробів місцевого виробництва, включно з нашими виробами з тютюну для нагрівання. Крім того, ми масштабуємо нашу діяльність відповідно до поточної ситуації, зокрема раціоналізуємо нашу маркетингову діяльність", – йдеться в повідомленні.

British American Tobacco (BAT) має фабрики у 42 країнах. Портфель компанії складається з глобальних брендів сигарет і дедалі більшого асортименту виробів у сегменті вейпінгу, систем для нагрівання тютюну та ін.

В Україні їй належить ПрАТ "А/Т Тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" (Чернігівська обл.), заснована у 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики. Експортує продукцію до Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Азербайджану, Сінгапуру.

Як повідомлялося, раніше інший глобальний виробник сигарет – британська компанія Imperial Tobacco – вирішила призупинити всіх продажі та виробництво в Росії, включно з зупинкою заводу у Волгограді.

Водночас тютюновий концерн Philip Morris International (PMI) вирішив продожити роботу своїх фабрик в РФ, оголосивши про призупинення інвестицій в цій країні.