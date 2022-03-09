Тютюновий концерн Philip Morris продовжить роботу своїх фабрик в РФ

Тютюновий концерн Philip Morris International (PMI) оголосив про призупинення інвестицій в РФ, включаючи запуск нових продуктів, комерційні, інноваційні та виробничі інвестиції.

Як повідомляється у пресрелізі компанії, PMI також активізує плани щодо скорочення своїх виробничих операцій в Росії на тлі перебоїв у ланцюжках поставок і зміни регуляторного середовища.

"З огляду на ситуацію, Рада директорів і наша команда вищого керівництва вирішили призупинити всі наші заплановані інвестиції в Росії та активувати плани щодо зменшення наших виробничих операцій. Ми будемо підтримувати наших співробітників у Росії протягом цього періоду, в тому числі продовжуючи виплачувати їм заробітну плату", – зазначив головний виконавчий директор PMI Яцек Ольчак.

Він також наголосив, що пріоритетом компанії є безпека понад тисячі її співробітників та їхніх сімей в Україні.

"Ми вжили заходів для досягнення трьох важливих місій: на сьогоднішній день допомога в евакуації понад 800 людей, у тому числі з найбільш постраждалих районів; надання невідкладної допомоги працівникам, які залишаються в Україні; надання тих, хто виїхав з країни, матеріально-технічної, медичної, фінансової та іншої практичної підтримки в сусідніх країнах. Протягом цього періоду ми продовжуємо виплачувати заробітну плату всім нашим українським працівникам", – додав Ольчак.

Читайте також: Британська Imperial Tobacco призупиняє продажі та виробництво в РФ

PMI вийшла на український ринок у 1994 році. 25 лютого 2022 року PMI оголосила про тимчасове призупинення своєї діяльності в Україні, в тому числі на своєму заводі в Харкові.

У 2021 році на Україну припадало близько 2% загального обсягу відвантажень сигарет і систем для нагрівання тютюну PMI і менше 2% загального чистого доходу PMI. Компанія має одну фабрику та приблизно 1300 співробітників у країні та планує відновити постачання продукції, як тільки дозволять умови.

У 2021 році на долю Росії припадало майже 10% загального обсягу відвантажень сигарет і гарячого тютюну PMI і близько 6% загального чистого доходу PMI. PMI відкрила своє перше представництво в Росії в 1992 році і налічує понад 3200 співробітників в країні.

В Росії PMI володіє тютюновою фабрикою в Ленінградській області (ЗАТ "Філіп Морріс Іжора"), їй також належить компанія "Філіп Морріс Сейлз енд Маркетинг", яка через мережу філій більш ніж у 100 російських містах займається дистрибуцією сигарет. Восени минулого року PMI вирішило закрити фабрику в Краснодарському краї на тлі скорочення тютюнового ринку.

Портфель брендів включає марки Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament та ін. Компанія також випускає тютюнові стіки для своїх систем нагрівання тютюну Iqos.

Як повідомлялося, раніше інший глобальний виробник сигарет – британська компанія Imperial Tobacco – вирішила призупинити всіх продажі та виробництво в Росії, включно з зупинкою заводу у Волгограді.