ЄБРР схвалив пакет реагування на російську війну в Україні на суму 2 мільярди євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оголосив про перший пакет заходів на загальну суму 2 мільярди євро для допомоги громадянам, компаніям і країнам, які постраждали від російської війни проти України.

Як повідомляється у прессрелізі банку, цей пакет допомоги був схвалений Радою директорів ЄБРР сьогодні і стане першим раундом підтримки.

Очікується, що фінансування вже найближчим часом буде доступним для підтримки українських компаній шляхом надання позик для підтримки ліквідності та фінансування торгівлі. Також передбачається можливість надання допомоги підприємствам у випадку необхідності переїзду для продовження роботи.

Крім того, Рамкова програма ЄБРР має допомоги країнам, які безпосередньо постраждали від притоку українських біженців.

У повідомленні зазначається, що ЄБРР також готовий взяти участь у програмі реконструкції і відновлення інфраструктури України, як тільки дозволять умови.

В Україні Рамкова програма стійкості та засобів до існування буде зосереджена на чотирьох основних елементах:

відстрочення платежів, погашення заборгованості та реструктуризація;

фінансування торгівлі, в тому числі для імпорту палива;

надзвичайне фінансування ліквідності за погодженням з партнерами;

підтримка надзвичайних реформ, щоб підтримати українську владу шляхом негайного законодавчого та регуляторного втручання.

У сусідніх країнах, які приймають біженців, Рамкова програма буде зосереджена на:

енергетичній безпеці, у тому числі шляхом екстрених закупівель енергії для компенсації втрат імпорту з Росії та Білорусі;

забезпеченні муніципальних послуг та засобів до існування для переміщених осіб, адже за даними ООН, вже 2 мільйони людей покинули Україну;

торговому фінансуванні;

забезпеченні ліквідності для малого та середнього бізнесу.

Рамкова рамка також може бути розширена з метою охопити інші країни, зокрема у сфері енергетичної безпеки.

ЄБРР нагадує, що Україна є однією з найбільших країн діяльності Банку з кредитами на суму понад 16 мільярдів євро у 511 проектах, у тому числі понад 1 мільярд євро у 2021 році.