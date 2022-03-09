Німецький виробник шин Continental зупинив свої заводи в Росії

Німецький концерн Continental призупинив виробництво на території Росії.

Цю інформацію підтвердили у прес-службі ТОВ "Континентал Калуга" (російський підрозділ концерну), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Працівники, згідно з трудовим кодексом РФ, відправлені у простий із виплатою 2/3 від середньої зарплати. Термін, на який призупинено виробництво, поки що не визначено.

"У цей період компанія продовжить виконувати зобов'язання перед своїми клієнтами та відвантажувати продукцію зі складу", – зазначив співрозмовник агентства.

Continental має два підприємства в Калузі: завод з виробництва шин і завод автомобільних комплектуючих ContiTech. Також Continental керує заводом з виробництва автомобільних технологій (Automotive Technologies sector) у Чистополі (Татарстан).

Завод "Континентал Калуга" було введено в експлуатацію у 2013 році у технопарку "Росва" під Калугою. Обсяг інвестицій у проект становив 240 млн євро. Завод виробляє шини брендів Continental, Gislaved та Matador розміром від 13 до 21 дюйма. Завод співпрацює з Renault, Ford, "АвтоВАЗ", Nissan та Volkswagen.

Завод ContiTech був відкритий у Калузькій області у 2014 році. Обсяг інвестицій у підприємство становив 17 млн ​​євро. Підприємство випускає шлангопроводи для систем кондиціювання та гідропідсилення керма.