PepsiCo продовжить роботу в Росії, але припинить продаж газованих напоїв

PepsiCo припинить реалізацію в Росії газованих напоїв під своїми брендами, проте продовжить виробляти інші види продукції.

Про це йдеться у листі генерального директора PepsiCo Рамона Лагуарти співробітникам, текст якого оприлюднено на сайті компанії.

"Pepsi-Cola вийшла на ринок у розпал холодної війни та допомогла створити спільну мову між Сполученими Штатами та Радянським Союзом. Проте, враховуючи жахливі події, що відбуваються в Україні, ми оголошуємо про призупинення продажу Pepsi-Cola та наших світових брендів напоїв у Росії, зокрема 7Up і Mirinda. Ми також призупинимо капітальні інвестиції та всі рекламні та рекламні заходи в Росії", – йдеться у повідомленні.

Водночас гендиректор PepsiCo заявив про важливість "гуманітарного аспекту" бізнесу компанії в РФ.

"Це означає, що ми зобов’язані продовжувати пропонувати інші наші продукти в Росії, включаючи продукти першої необхідності, такі як молоко та інші молочні продукти, дитячі суміші та дитяче харчування. Продовжуючи працювати, ми також продовжуватимемо підтримувати засоби до існування наших 20 000 російських партнерів і 40 000 російських сільськогосподарських працівників у нашому ланцюжку поставок", – зазначає очільник PepsiCo.

Як повідомлялося, раніше американська компанія Coca-Cola оголосила про зупинення бізнесу у Росії у зв'язку з російською агресією проти України. В компанії не уточнили, які саме це заходи передбачає.

У Росії Coca-Cola HBC належать 10 заводів із виробництва безалкогольних напоїв та соків.

Раніше у Coca-Cola заявляли, що усі операційні, виробничі та логістичні потужності у Росії працюють. Там додали, що "безумовний пріоритет – безпека наших співробітників".