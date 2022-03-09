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Найбільші світові системи грошових переказів скасували комісію за відправлення коштів в Україну

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Найбільші світові системи грошових переказів скасували комісію за відправлення коштів в Україну

Міжнародні системи платежів Western Union, Money Gram, RIA та IntelExpress скасували плату за переказ коштів з усіх країн світу в Україну незалежно від каналу відправлення.

Наразі тариф для клієнта-відправника на такі перекази становить 0% від суми, повідомляє пресслужба "Ощадбанку".

Наразі таке рішення було прийнято на наступний термін:

  • Western Union – до 31 березня 2022 року;
  • Ria – до 31 березня 2022 року;
  • MoneyGram – термін наразі не обмежено;
  • Intelexpress – термін наразі не обмежено.

Отримати перекази за цими системами платежів можна у відділеннях "Ощадбанку". Крім того, міжнародні перекази Western Union та Ria можна у будь-якому працюючому відділенні "Нової пошти". Для цього потрібно знати номер переказу, прізвище, ім’я та країну відправника, а також мати при собі документи, що посвідчують особу.

Автор: Михайло Орлюк
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