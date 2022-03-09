Найбільші світові системи грошових переказів скасували комісію за відправлення коштів в Україну
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Міжнародні системи платежів Western Union, Money Gram, RIA та IntelExpress скасували плату за переказ коштів з усіх країн світу в Україну незалежно від каналу відправлення.
Наразі тариф для клієнта-відправника на такі перекази становить 0% від суми, повідомляє пресслужба "Ощадбанку".
Наразі таке рішення було прийнято на наступний термін:
- Western Union – до 31 березня 2022 року;
- Ria – до 31 березня 2022 року;
- MoneyGram – термін наразі не обмежено;
- Intelexpress – термін наразі не обмежено.
Отримати перекази за цими системами платежів можна у відділеннях "Ощадбанку". Крім того, міжнародні перекази Western Union та Ria можна у будь-якому працюючому відділенні "Нової пошти". Для цього потрібно знати номер переказу, прізвище, ім’я та країну відправника, а також мати при собі документи, що посвідчують особу.
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