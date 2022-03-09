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Рада ОЕСР призупиняє участь Росії та Білорусі в структурах організації, – Мінфін

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Рада ОЕСР призупиняє участь Росії та Білорусі в структурах організації, – Мінфін

Рада Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) ухвалила рішення щодо негайного призупинення участі Росії та Білорусі у своїх структурах.

Про це йдеться у заяві Генерального секретаря ОЕСР, передає пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Рада ОЕСР продовжить уважно слідкувати за розвитком ситуації.

Також члени ОЕСР доручили Генеральному секретарю розробити пропозиції щодо подальшого посилення підтримки демократично обраного уряду України, включаючи заходи з підтримки та відновлення економіки.

ОЕСР співпрацює з понад 100 країнами та є глобальним політичним форумом, який просуває політику збереження особистої свободи та покращення економічного і соціального добробуту людей у всьому світі.

Як повідомлялося раніше, ОЕСР ухвалила рішення про посилення підтримки України та припинення перемовин про членство РФ.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Мінфін


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