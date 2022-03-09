Universal Music Group зупиняє роботу в РФ

Найбільша у світі музична компанія Universal Music Group заявила про призупинення всіх операцій в Росії та закриття там своїх офісів.

Як пише WSJ, компанія дотримується міжнародних санкцій, передає Укрінформ.

За інформацією видання, такі дискусії ведуться і в інших музичних гігантах, зокрема Sony Music Group і Warner Music Group Corp. Обидві, до речі, мають більші операції, ніж Universal в Росії.

,Раніше, музичний стримінговий сервіс Spotify оголосив, що закриває свій офіс в Росії на невизначений термін у відповідь на "неспровоковану атаку Москви на Україну".

Як повідомлялося, сервіс Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну. Також компанія The Walt Disney Company призупиняє показ своїх фільмів у Росії, а компанія Warner Bros. відклала прем'єру фільму "Бетмен" через ситуацію в Україні.