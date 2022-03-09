Нацбанк дозволив банкам використовувати хмарні послуги для операцій з платіжними картками

Національний банк врегулював питання щодо використання українськими банками хмарних послуг у своїй діяльності.

Як повідомляє пресслужба регулятора, це розширить можливості забезпечення стабільного функціонування банківської системи України в період дії воєнного стану.

"Так,банки отримали можливість надавати банківські послуги, а також здійснювати процесинг за операціями із застосуванням електронних платіжних засобів, зокрема платіжних карток, використовуючи хмарні сервіси, що надаються з використанням обладнання, розміщеного на території держав Європейського Союзу, Великої Британії, США та Канади", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця норма діятиме на період воєнного стану та впродовж двох років після його скасування.

Також банки отримали право під час оброблення банківських операцій та персональних даних клієнтів із застосуванням хмарних сервісів використовувати як вітчизняні засоби криптографічного захисту інформації, так і такі, що відповідають вимогам законодавства держави, на території якої розташовано обладнання для надання хмарних сервісів.

Відповідні норми містить постанова Правління НБУ від 8 березня № 42 "Про використання банками хмарних послуг в умовах воєнного стану в Україні", яка набрала чинність 9 березня.