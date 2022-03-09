Кабмін оприлюднив перелік товарів, ціни на які контролюватиме місцева влада

Кабінет міністрів на період дії військового стану доручив обласним військовим адміністраціям разом із Нацполіцією, Держпродспоживслужбою та Держлікслужбою забезпечити контроль за встановленням роздрібних цін на низку товарів, зокрема, продуктів харчування, ліків та палива.

Відповідна постанова Кабміну №233 від 6 березня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Згідно з постановою, обласні адміністрації контролюватимуть ціни на борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупу гречану, крупу вівсяну, свинину, яловичину, птицю (тушки курячі), молоко, вершкове масло, сметану, яйця курячі, олію соняшникову та цукор кристалічний.

Крім того, здійснюватиметься контроль роздрібних цін на капусту білокачанну, цибулю ріпчасту, буряк, моркву, картоплю, етанол (розчин 96%), вітчизняні нестероїдні протизапальні та антибактеріальні ліки, бензин А-95, дизпаливо та зріджений газ.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін сформував пакет рішень, які мають підтримати український бізнес під час війни. Зокрема, він передбачає скасування перевірок та запровадження низки податкових пільг.