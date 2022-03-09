Євросоюз запровадив нові санкції проти Росії та Білорусі (оновлено)

Рада ЄС затвердила рішення про запровадження додаткових санкцій проти Росії та Білорусі у зв’язку з неспровокованою російською військовою агресією проти України та діями, що підривають або загрожують її територіальній цілісності, суверенітету та незалежності.

Відповідні рішення оприлюднені в Офіційному журналі ЄС та встають в силу з 9 березня (щодо фізичних осіб) та 10 березня (щодо секторальних санкцій), повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Сьогодні ми додаємо до нашого списку санкцій інших ключових осіб та членів їхніх сімей, які відіграють важливу економічну роль у підтримці режиму Путіна та отримують фінансову вигоду від системи. Тепер вони підлягають заморожуванню активів і забороні на поїздки. Наш меседж зрозумілий: ті, хто дає можливість вторгнення в Україну, платять ціну за свої дії", – прокоментував верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель.

Нові санкції торкнуться 160 осіб та білоруських банків, що має виключити можливість обходу запроваджених щодо РФ санкцій через Білорусь. Крім того, уточнюються положення, що передбачають контроль за криптоактивами.

В санкційний список увійшли 14 російських олігархів і відомих бізнесменів, а також члени їхніх сімей, та 146 членів Ради Федерації РФ, які голосували за визнання незалежності підконтрольних Росії формувань "ДНР" та "ЛНР".

Зокрема, це президент "Ростелекому" Міхаїл Осєєвський, співвласник російської компанії-експортера вугілля "СУЭК" та виробника добрив "ЕвроХим" Андрєй Мельниченко, Дмитрій Пумпянський (ТМК, "Синара") і члени його родини, Дмитрій Мазепін і його син ("Уралхим"), керівник "Аерофлоту" Михаїл Полубоярінов, Владімір Кирієнко (керівник VK, який вже під санкціями США), Александр Винокуров - президент Marathon Group, найбільшого акціонера ритейлера "Магніт"), Андрєй Гур’єв ("Фосагро"), Дмитрій Конов ("СИБУР"), Сергєй Куликов ("Роснано").

Крім того, ЄС прийняв рішення обмежити надання послуг системи SWIFT для "Белагропромбанку", банку "Дабрабит", Банку розвитку Республіки Білорусь, а також їх білоруським дочірнім компаніям.

Крім того, санкції передбачають заборону операцій з Центральним банком Білорусі, пов’язаних з управлінням резервами або активами, а також надання державного фінансування торгівлі та інвестицій в Білорусь.

Також з 12 квітня забороняється розміщення та надання послуг щодо акцій білоруських державних установ на торгових майданчиках ЄС.

ЄС також заборонив направляти в Білорусь банкноти євро, приймати депозити в країнах Євросоюзу на суму 100 000 євро від громадян або резидентів Білорусі, а також продавати цінні папери, номіновані в євро, білоруським клієнтам.

Щодо Росії запроваджується обмеження на експорт технологій для морської навігації та радіозв'язку, а також вводяться санкції щодо Російського морського реєстру судноплавства.

Нагадаємо, ЄС уже відключив від SWIFT сім російських банків, але білоруських банків це рішення не торкнулося.

Раніше Євросоюз ухвалив три пакети санкцій, націлених на фінансову систему, галузі високих технологій та еліту Росії. Зокрема, низка російських банків була відключена від мережі SWIFT, а також заблоковані транзакції Центрального банку Росії. Крім того, були призупинені в ЄС російські державні ЗМІ – Russia Today та Sputnik. Водночас до санкційного списку ЄС було додано 26 росіян, зокрема високопосадовців, військових, бізнесменів та пропагандистів.