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Британська Imperial Tobacco призупиняє продажі та виробництво в РФ

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Британська Imperial Tobacco призупиняє продажі та виробництво в РФ

Британська компанія Imperial Tobacco вирішила призупинити всіх продажі та виробництво в Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Після останніх подій ми сьогодні призупинили всі операції в Росії. Це включає зупинку виробництва на нашому заводі у Волгограді та припинення будь-якої діяльності з продажу та маркетингу", – зазначили у релізі.

Також у компанії додали, що підтримуватимуть свої співробітників в РФ та продовжать виплачувати їм зарплату, поки діяльність призупинена.

Зазначається, що Росія та Україна є відносно невеликими ринками в для тютюнової групи, на країни припадає близько 2% чистого доходу та 0,5% скоригованого операційного прибутку в 2021 фінансовому році.

Imperial Brands виробляє та продає сигарети під брендами West, Davidoff, Parker & Simpson, Gauloises, Gitanes, Winston (з Japan Tobacco).

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Imperial Tobacco


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писю пуйла курите
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09.03.2022 16:04 Відповісти
 
 